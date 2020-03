Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a declarat ca in spatiul public au aparut informatii potrivit carora se stia din 7 martie despre faptul ca pacientul de la spitalul „Gerota”, ofiter in rezerva al MAI, are coronavirus. Barbatul a fost in Israel și s-a intors in țara in 26 februarie.

Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a anuntat ca a fost deschis un dosar penal cu privire la pacientul de la Spitalul „Gerota”.

Dosarul penal vizeaza infractiunea de comunicare sau raspandire de informatii false și a fost deschis dupa ce, in spatiul public, ar fi aparut informatii potrivit…