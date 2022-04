BREAKING! Primul DECES cauzat de gripă în acest an Un barbat in varsta de 58 de ani din Timiș, nevaccinat impotriva gripei și fara condiții medicale preexistente, a murit din cauza virusului gripal, anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Este primul deces inregistrat din cauza gripei in sezonul rece 2021-2022. Barbatul era infectat cu virusul gripal tip A, subtip H3. El a murit pe data de 14 aprilie, insa decesul sau a fost anunțat astazi de INSP. Studiu: In pandemie, copiii și familiile din mediul rural au fost cei mai afectați Numarul cazurilor de gripa ramane ridicat. 2.149 de cazuri de gripa clinica s-au inregistrat in cea de-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Doua persoane au murit din cauza gripei, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre un barbat de 58 de ani din judetul Timis, care avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat anti-gripal

