- Primii doi dintre cei patru copii extrasi din sectiunea inundata, periculoasa, a unei pesteri din Thailanda, au iesit deja la suprafata si au fost transportati la un spital din apropiere, a anuntat duminica Ministerul Apararii din aceasta tara

- Primii doi copii au fost scosi dintr-o pestera inundata din Thailanda, unde au ramas blocati mai mult de doua saptamani, a anuntat duminica un reprezentant local al echipelor de salvare. Autoritatile...

- O lume intreaga asteapta vesti despre cum decurge salvarea baietilor blocati intr-o pestera din Thailanda. Operatiunea, extrem de riscanta, a inceput in zori, iar aducerea la suprafata a tuturor captivilor din grota va dura cateva zile.

- Miliardarul american Elon Musk s-a oferit sa ajute autoritațile thailandeze in incercarea de a-i aduce la suprafața pe cei 12 copii și pe antrenorul lor blocați intr-o peștera, scrie Digi24.ro.Trei dintre companiile lui Musk, Boring Co. Space Exploration Co. Și Tesla.

- Echipele de salvare au analizat joi toate pistele posibile pentru evacuarea celor 12 copii si antrenorului lor de fotbal, blocati de aproape doua saptamani intr-o pestera inundata din Thailanda, intr-o cursa contracronometru in fata riscului de crestere a apelor ca urmare a ploilor prognozate pentru…

- 12 copii sunt blocați de o saptamana intr-o peștera din Thailanda. Echipele de salvare au reușit sa intre in peștera, dupa ce apele s-au mai retras, și urmeaza sa ajunga in locul in care cred ca se afla ce...