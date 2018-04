Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis i-a explicat premierului Viorica Dancila de ce Romania NU poate sa isi mute, deocamdata, ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. El spune ca guvernul a comunicat profund defectuos si ca spera ca executivul sa nu mai comita astfel de gafe.

- Liberalii vor sa il cheme la raport in Parlament pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, pentru ca acesta sa dea explicatii pe tema inceperii procedurii de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit unor surse politice.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a spune ca memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim este o tema ”ce arunca o noua pata pe imaginea tarii in lume”, adaugand ca ”iminentul scandal de amploare care va izbucni” ...

- Comisia Europeana a transmis intr-un comunicat de presa ca toate ambasadele statelor membre UE se afla la Tel Aviv si ca in acest sens a fost adoptata o rezolutie in Consiliu, reactia venind dupa anuntul facut de liderul PSD, Liviu Dragnea, referitor la decizia Guvernului Dancila de a incepe procedura…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord.

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…

