Presedintele Klaus Iohannis a invitat-o, miercuri dimineata, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Viorica Dancila, a anuntat Administratia Prezidentiala. Intalnirea vine in contextul in care in spatiul public au aparut informatii ca Executivul vrea sa adopte o OUG pentru gratiere si amnistie.