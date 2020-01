BREAKING Polițiștii au PRINS și al treilea suspect în cazul crimei din Capitală Poliția Capitalei a anunțat, joi seara, ca a fost capturat și al treilea suspect in cazul crimei din București. Cu doar doua ore inainte, polițiștii de la Omoruri din Capitala prinsesera alți doi suspecți despre care anchetatorii cred ca au fost implicați in omorul din Sectorul 4, unde un barbat in varsta de 64 de ani a fost ucis de chiriași. ”In noaptea de 01 ianuarie, in jurul orei 23.50, prin apel 112 a fost sesizat ca in locuinta sa a fost gasit decedat un barbat de 64 de ani, prezentand anumite leziuni in zona capului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre suspectii implicati in cazul barbatului gasit mort in locuinta sa din Capitala au fost depistati de politisti si dusi la audieri, urmand a fi audiati de un procuror criminalist la sediului Serviciului Omoruri din cadrul Politiei Bucuresti. Potrivit unor surse judiciare, politistii cauta un…

- Polițiștii de la Omoruri din Capitala au capturat joi doi suspecți despre care anchetatorii cred ca au fost implicați in crima din Sectorul 4, unde un barbat in varsta de 64 de ani a fost ucis de chiriași, spun surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO. De asemenea, politistii sunt pe urmele unui al…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, a fost gasit mort miercuri noaptea in locuința sa din Capitala, anunța Antena 3. Acesta ar fi fost omorat in bataie de foștii sai chiriași.Poliția a fost anunțata in jurul orei 23:50. Barbatul a fost gasit mort in locuința sa din sectorul 4 al Capitalei.Barbatul ar…

- Un barbat de 64 de ani, avand leziuni in zona capului, a fost gasit mort miercuri noaptea in locuinta sa din Capitala, cazul fiind preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri...

- Politia Capitalei a anuntat, joi, ca inca trei persoane au fost arestate si una retinuta in cazul de omor din Piata Constitutiei. ”In continuarea cercetarilor desfasurate in dosarul penal privind omorul comis la data de 29 septembrie a.c. in Piata Constitutiei, ieri au fost puse in aplicare patru mandate…

- Poliția Capitalei anunța, joi, ca inca patru persoane au fost reținute in cazul crimei din Piața Constituției, de la sfarșitul lunii septembrie, trei dintre ele fiind plasate in arest preventiv. In cauza sunt in spatele gratiilor in total 11 persoane. Poliția Capitalei a anunțat, joi, ca au fost facute…

- Politistii din Capitala au anuntat, vineri seara, ca a fost retinuta cea de-a opta persoana implicata in omorul din Piata Constitutiei, potrivit news.ro”In cazul de omor din noaptea de 29 septembrie s-a dispus cea de-a opta masura de retinere fata de o persoana, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Politistii au retinut, joi, inca o persoana in cazul omorului din noaptea de 29 septembrie care a avut loc in zona Pietei Constitutiei din Capitala, scrie Agerpres. "In cazul de omor din noaptea de 29 septembrie s-a dispus cea de-a saptea retinere fata de o persoana, sub aspectul savarsirii…