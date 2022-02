BREAKING Politician ucis la vânătoare: a fost împușcat în piept Un consilier local in varsta de 36 de ani, din județul Timiș, a fost impușcat mortal la o partida de vanatoare. „Astazi, polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca pe fondul de vanatoare din Deta a fost organizata o partida de vanatoare in urma careia, un barbat, de 36 de ani, a fost impușcat accidental de un alt barbat, de aceeași varsta. In urma incidentului, barbatul a decedat.Polițiștii efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa”, transmite IPJ Timiș. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro In urma incidentului, barbatul a decedat.Polițiștii efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa”, transmite IPJ Timiș.

Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav, sambata dimineața, pe fondul de vanatoare Deta. Un barbat de 36 de ani, consilier local in Deta, a fost impușcat mortal, din greșeala, de nașul copiilor sai. Accidentul s-a produs in timpul unei partide de vanatoare organizata legal.

- O tragedie s-a petrecut, sambata dimineața, in județul Timiș. Polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe fondul de vanatoare din Deta a fost organizata o partida de vanatoare in urma careia, un barbat, de 36 de ani a fost impușcat accidental de un alt barbat, de aceeași…

- Un barbat de 35 de ani a fost grav ranit in timpul unei partide de vanatoare organizate sambata, 12 februarie, in Timis. El a fost impuscat accidental in piept. Nu se stiu inca detaliile incidentului.

- Joi, 3 februarie, la ora 09.21, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de catre un barbat din Lapuș cu privire la faptul ca i-a fost ranit cainele. Deplasați la fața locului polițiștii au identificat apelantul, un barbat de 32 de ani din Lapuș, care a relatat faptul ca,…

- La data de 04 ianuarie a.c., in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Șoimuș au depistat in trafic un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Branișca, care conducea un autoturism pe DJ 761, pe raza comunei Harau. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii…

- Un minor, de 14 ani, din comuna Maeriste, a fost impuscat accidental, la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o padure, de un barbat de 63 de ani, cu o arma de vanatoare pentru care nu detinea autorizatie, informeaza Agerpres . Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Baiat in varsta de 14 ani, insoșit de un barbat, se afla intr-o padure din apropierea satului Poiana Magura din Salaj, pentru a lua brazi. La un moment dat, copilul s-a apropiat de o baraca, in care se afla un barbat. Speriat ca ar putea fi atacat de un urs, acesta pus mana pe arma de vanatoare si a…

- Un barbat, in varsta de 32 de ani a fost reținut de polițiștii brașoveni, dupa ce ar fi injunghiat in piept un tanar de 19 ani. Incidentul șocant, de o violența ieșita din comun, a avut loc intr-un restaurant din Brașov. Un tanar de 19 a fost atacat cu cuțitul de un individ in varsta de 32 de ani, din…