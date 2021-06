BREAKING Ploi și vânt intens în mare parte din țară Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o informare de ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului valabila pana joi la pranz in majoritatea regiunilor. Potrivit meteorologilor, in regiunile estice, sud-estice, precum si in zona Carpatilor de Curbura va continua sa ploua in general moderat cantitativ si se vor acumula 10 - 20 litri/mp si izolat 25 litri/mp.

Vantul va prezenta intensificari temporare in Moldova, Dobrogea si estul Munteniei in general cu viteze de 45 - 55 km/h si pe alocuri 60 - 70 km/h. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

