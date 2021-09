Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de noi cazuri de Covid au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania, a anunțat miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Asta desi autoritațile estimau pentru jumatatea lunii septembrie aproximativ 2.000 de cazuri. Potrivit GCS, pana miercuri, in Romania au fost confirmate 1.130.586…

- Autoritațile au confirmat miercuri 4.004 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 44.608 teste. In ultimele 24 de ore au murit 81 de persoane infectate, in vreme ce numarul pacienților internați la ATI a crescut cu 21, la 696.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri…

- Pana astazi, 13 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.122.653 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) și 35.036 de decese. Totodata, 1.065.989 de pacienți au fost declarați vindecați.Numai in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.849 de cazuri noi de infectare…

- OFICIAL| 2.648 de cazuri noi de COVID-19 și 47 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 581 de oameni internați la ATI Sambata, 11 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 11 septembrie, pe teritoriul Romaniei…

- OFICIAL| 1.242 cazuri noi de COVID-19 și 11 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 372 de oameni internați la ATI Duminica, 5 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei au…

- OFICIAL| ALARMANT: 1313 cazuri noi și 31 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 291 de oameni internați la ATI Marți, 31 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 31 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Cazurile noi de infectare cu COVID-19 se mențin ridicate. Numai in ultimele zile am avut parte de peste 200 de cazuri noi inregistrate in doar 24 de ore, cu un maxim sambata, 14 august (408 de cazuri noi) și un minim luni, 16 august (286). Duminica, 15 august, au fost raportate 323 de cazuri noi.Saloanele…

- In Romania au fost raportate, de vineri pana sambata, 156 de cazuri noi și 3 decese asociate cu Covid-19, potrivit datelor oficiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, scrie Hotnews.ro .Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referința. Pana astazi, 31 iulie, pe teritoriul Romaniei,…