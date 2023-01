BREAKING - Percheziții DNA la Poliția Locală din București Procurorii DNA au descins in aceasta dimineața la DGPLCMB (Poliția Locala București). Deocamdata nu se știe motivul perchezițiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Gest extrem - O batrana de 83 de ani a sunat la 112 pentru ca moare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Gest extrem - O batrana de 83 de ani a sunat la 112 pentru ca moare…

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul General au termen pana la 1 iunie sa finalizeze ancheta in dosarul in care fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare de Sectia speciala in legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Frații milionari Andrew și Tristan Tate au fost reținuți pentru 24 de ore, joi, in urma audierilor, fiind acuzați de trafic de persoane și de viol. Andrew Tate este un fost kickboxer britanic, devenit celebru ca „influencer” pe rețele de socializare, inainte de a fi interzis pe principalele platforme…

- Referitor la prevederea din legea aprobata de Parlament prin care romanii cu mai multe locuri de consum au obligația sa dea o declarație pe proprie raspundere, anunț ca situația este in curs de rezolvare, anunța ministrul Energiei Virgil Popescu, pe Facebook. Fii la curent cu cele mai noi…

- Procurorii DNA au decis trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Niculae Badalau, la data faptelor consilier in cadrul Curții de Conturi a Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Procurorii DNA l-au reținut pe vicepreședintele Curții de Conturi, Niculae Badalau, acuzat de dare de mita. Deși a fost susținut de catre PSD in aceasta funcție, acum social-democrații ii cer lui Badalau sa iși dea demisia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un pui de caprioara ranit si speriat, gasit la marginea unui drum forestier din apropierea padurii din localitatea Malu Spart, a fost salvat de jandarmii giurgiuveni, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dupa momentul flagrantului și implicit al reținerii fostul director din CNAIR, Florea Dascalu, a folosit un intreg arsenal de motivații pentru presupusele sale fapte de corupție in relația cu cel care l-a denunțat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un cutremur care s-a resimțit și in București s-a petrecut in aceasta dimineața, la ora locala 6.50. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…