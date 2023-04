Stiri pe aceeasi tema

Peste 30 de persoane au fost evacuate, sambata, dintr-un bloc din Targoviște, județul Dambovița, din cauza unui incendiu care se manifesta generalizat intr-un apartament de bloc.

Poliția belgiana a efectuat marți, 4 aprilie, percheziții la sediul central al Partidului Popular European (PPE) din Bruxelles, a declarat pentru EURACTIV.com o sursa apropiata de aceasta chestiune."Polițiștii belgieni au facut o percheziție la primul și al treilea etaj al sediului central al partidului…

Garda de Mediu anunta ca a depistat, in judetul Mehedinti, patru pastravarii ilegale, care erau alimentate din raul Brebina, parte a ariei naturale protejate Geoparcul Platoul Mehedinti. S-au aplicat sanctiuni si s-a dispus sistarea activitatii pana la intrarea in legalitate, informeaza Agerpres.…

Gara din Larissa a fost perchezitionata de politie in cadrul anchetei privind cauzele catastrofei feroviare petrecute in seara zilei de 28 februarie, cand cel putin 57 de persoane si-au pierdut viata in urma coliziunii frontale dintre doua trenuri, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant, conform…

Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, in cele 3 cauze penale avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti.

Politistii si procurorii fac, miercuri, 9 perchezitii in judetele Dambovita si Arges, la persoane suspectate ca au solicitat pe nedrept ajutoare, sustinand ca activitatea le-a fost afectata de pandemia de coronavirus. 85 de persoane sunt cautate pentru a fi audiate.

Vineri dimineața au loc zeci de percheziții in trei județe, la o primarie, cinci spitale, un ONG, sediile unor firme și domiciliile unor persoane fizice. Sunt investigate, printre altele, mai multe infracțiuni de dare de mita, luare de mita și falsuri, savarșite de cadre medicale sau persoane din…

Politia federala americana (FBI) efectua miercuri perchezitii la locuinta presedintelui american Joe Biden, in statul Delaware, in cadrul unei anchete cu privire la documente clasificate, anunta avocatul sefului statului, relateaza BBC News, informeaza NEWS.RO.