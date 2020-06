Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European cere ca statele membre sa-si amplifice eforturile ca Romania sa fie admisa in Schengen. Solicitarea a venit prin intermediul unei rezolutii votate vineri. Inca din 2011, Parlamentul...

- Parlamentul European a votat o rezoluție prin care cere masuri privind admiterea Romaniei in Spațiul Schengen. Eurodeputații solicita Consiliului și statelor membre sa iși intensifice eforturile și sa ia masurile necesare pentru a admite Bulgaria, Romania și Croația in spațiul Schengen. Solicitarea…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, anunța faptul ca Parlamentul European a votat pentru extinderea Spațiului Schengen și primirea Romaniei. De asemenea, au fost votate și masurile de protejare a muncitorilor sezonieri.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea:…

- Comisia pentru libertați civile a Parlamentului European a facut apel la statele Uniunii Europene sa intreprinda pașii necesari pentru primirea Croației, Bulgariei și Romaniei in Spațiul Schengen, informeaza agenția de presa croata Hina, conform g4media.ro. Parlamentul European „face apel la Consiliul…

- Cehia a anuntat luni ca, incepand de la 15 iunie, le va permite cetatenilor sai sa se deplaseze in majoritatea tarilor europene fara a mai fi obligati sa prezinte la intoarcere dovada unui test negativ la noul coronavirus, acelasi regim urmand sa-l aiba pe teritoriul sau si cetatenii a 19 state considerate…

- "Ceea ce au trait in ultimele doua luni toți cetațenii UE, s-a intamplat in cazul cetațenilor Romaniei, Bulgariei și Croației in ultmii 12, 13 ani", a spus Dragos Tudorache, in materialul pentru Euronews. Romania și Bulgaria s-au alaturat Uniunii Europene in 2007, insa ingrijorarea privind…

- A șofa în Europa pe timp de pandemie înseamna a suporta cozi și controale stricte la frontiere, noteaza Euronews, citat de Rador, amintind ca europarlamentarul român Dacian Cioloș, șeful grupului liberal, a filmat un videoclip, în urma cu doua saptamâni, pentru a denunța…

- Probabil cel mai absent europarlamentar roman de la munca este PSD-istul Claudiu Manda a carui activitate in forul european este inexistenta. Alegerile europarlamentare au avut loc in luna mai a anului 2019. Pe poziția a treia pe lista PSD se afla Claudiu Manda, aspect care denota reprezentativitatea…