Explozie puternica chiar langa granița Romaniei, dupa ce soldații lui Putin au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene, transmite Digi24.ro . Potrivit corespondenților militari, au fost atacate rezervoare petroliere, depozite cu arme și echipamente NATO. In plus, un depozit cu cereale a fost distrus și patru angajați au fost raniți, a anunțat comandamentul militar din sudul Ucrainei pe rețelele sociale. Andreea Georgescu, jurnalist Digi24: Este cea mai apropiata lovitura inregistrata de…