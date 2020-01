Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc (PSD), a publicat duminica scrisoarea Comisiei Europene in care Romaniei i se cer informații suplimentare despre autostrada Sibiu-Pitești, cel mai important proiect de infrastructura al Romaniei la aceasta ora si pentru care autoritațile romane cer fonduri UE. In scrisoare se face referire la o specie de gandac care va fi serios afectata de constructia autostrazii și pentru care Romania nu a venit cu soluții care sa mulțumeasca CE. „In absenta unui raspuns, Comisia ar putea adopta o decizie privind respingerea finantarii”, scrie in finalul scrisorii…