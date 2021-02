BREAKING O nouă tranșă de vaccin anti-COVID ajunge în România Sambata va sosi in Romania cea de a noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 196.560 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in condiții optime de siguranța, in containere speciale, cu gheața carbonica și folie etanșa. Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din București, cat și din țara, dozele fiind distribuite, dupa cum urmeaza: Ședința cruciala in PNL: vor fi validate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

