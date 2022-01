Mai multe județe, sub avertizare COD GALBEN de vânt

Meteorologii au emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN de intensificări ale vântului. The post Mai multe județe, sub avertizare COD GALBEN de vânt appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Mai multe județe, sub avertizare COD GALBEN de vânt Credit autor: Realitatea De Mures.… [citeste mai departe]