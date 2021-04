5.808 noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost depistate in ultimele 24 de ore in Romania dupa procesarea a 39.734 de teste (29.258 de teste RT-PCR și 10.476 de teste rapide antigenice), transmite Grupul de Comunicare Strategica. In același interval, 145 de persoane (82 barbați și 63 femei) și-au pierdut viața pe fondul imbolnavirii de Covid-19. Se adauga RESTRICȚII SUPLIMENTARE. Localitațile in care se vor aplica de vineri In secțiile de Terapie Intensiva (ATI) se inregistreaza un nou record, fiind internate 1.454 de persoane aflate in stare grava. BULETIN DE PRESA 2 aprilie 2021,…