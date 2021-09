Stiri pe aceeasi tema

- Cați mai mulți elevi se intreaba cum se va desfașura noul an școlar. Unitațile de invațamant nu mai sunt obligate sa asigure ore online pentru copiii care au probleme de sanatate și nu pot veni la cursuri. Iata cum vor decurge orele anul acesta pentru cei cu probleme de sanatate!

- Grecia a anuntat ca, de la mijlocul lunii septembrie, va renunta la testarea gratuita impotriva COVID a persoanelor nevaccinate. Masura vizeaza cresterea numarului de persoane vaccinate si prevenirea cresterii a numarului de infectari cauzate de varianta Delta, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters.…

- Israelul a inregistrat in ultimele 24 de ore 8.646 de cazuri Covid, un record din februarie incoace, in ciuda noilor restricții impuse, scrie Il Messaggero , potrivit Rador. Noile restricții introduse in Israel nu sunt suficiente, deoarece s-a atins un nou record de infecții. In ultimele 24 de ore…

- Orașul New York va impune certificatul de vaccinare pentru o serie de activitați in interior. Anunțul primarului de Blasio este așteptat marți, reprezentand un nou pas intr-o strategie mai agresiva pentru combaterea creșterii cazurilor COVID-19 cauzata de tulpina Delta. Primarul Bill de Blasio…

- Anunț bomba din Israel privind eficiența vaccinului Pfizer. Anunțul vine dupa ce numarul infectarilor cu varianta Delta a crescut. Ministerul Sanatații din Israel anunța ca eficiența vaccinului Pfizer a scazut cu 31%, in cazul infectarilor cu varianta Delta. Cifrele oferite de Israel acopera…

- Obligativitatea purtarii mastii în aer liber în Italia va fi ridicata începând de luni, 28 iunie, a anuntat Ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP, citat de Agerpres. Luni, 28 iunie, toate regiunile italiene ar urma sa fie clasificate drept zone albe,…

- „10% din promotia curenta nu a putut sa intre la examenul de evaluare nationala. In general, rata de participare la evaluare e de peste 90%”, a declarat, duminica, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la Antena 3. El a facut si o serie de recomandari pentru Evaluarea nationala care incepe miercuri,…

- „Am dispus verificarea tuturor societaților care comercializeaza produse de acest gen la nivel național și cu siguranța de aici ne va rezulta și o imagine a ceea ce inseamna aceasta piața in Romania. Dar, sigur, este un element pe care noi il luam in calcul”, a anunțat, miercuri, ministrul de Interne,…