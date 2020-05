BREAKING NEWS: Zece oameni au murit după ce au băut spirt contrafăcut Zece persoane din Iasi au decedat dupa ce ar fi consumat un anumit tip de alcool sanitar. Noua dintre acestea au fost gasite decedate, iar una a murit la spital. Trebuie precizat faptul ca, in alcoolul sanitar exista o cantitatea destul de mare de alcool etilic, alcool tolerat de corpul uman. In acest caz, in loc de alcool etilic s-a folosit alcool metilic, o substanța otravitoare care produce moartea la scurt timp dupa consum. Cea mai grava situație a fost in comuna ieșeana Stolniceni Prajescu, satul Bratești. Acolo, lunea trecuta au murit trei persoane. Ulterior, miercuri, a… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

