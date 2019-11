”Informația este pe jumatate falsa, nu este in totalitate. Am spus ca toți cei care au candidat impotriva lui Klaus Iohannis au avut dosare penale. Victor Ponta in 2014, Dan Barna in primul tur. Purtatorul de mesaj al lui Klaus Iohannis m-a amenințat cu procurorii. Ceea ce a spus DNA a spus ca nu ma cheama maine, nu ca nu ma va invita luni, marți sau peste o perioada de timp. Iohannis și cei care flutura catușele ar fi vrut ca maine sa ma cheme, sau duminica, pentru ca oamenii sa nu ma mai voteze.”, a spus Viorica Dancila.

