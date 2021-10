Stiri pe aceeasi tema

- O gospodarie din localitatea Rediu - comuna Bara a fost distrusa de un incendiu care a izbucnit in noaptea de marti spre miercuri, informeaza ISU Neamt. La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca si la acoperisul unei case de locuit, potrivit Agerpres.…

- FOTO| Pompierii romani aflați in Grecia au protejat Manastirea Ekklisia Profitis Ilias, din zona Vilia. Salvatorii continua lupta cu incendiile FOTO| Pompierii romani aflați in Grecia au protejat Manastirea Ekklisia Profitis Ilias, din zona Vilia. Salvatorii continua lupta cu incendiile „Noi misiuni…

- FOTO| Continua intervenția la INCENDIUL din munții Șureanu. Peste 90 de pompierii se lupta cu flacarile la 1.400 de metri Peste 90 de pompieri hunedoreni intervin si in cursul zilei de luni pentru stingerea incendiului de vegetatie uscata din golul alpin al muntilor Sureanu. Arderea, izbucnita sambata…

- 106 focare au fost stinse de salvatorii moldoveni, in ultimele 24 de ore in Grecia, unde se afla in misiune. Pompierii au refulat 20 mii litri de apa, reușind sa opreasca raspandirea arderii, iar mai mulți arbori, in care focarele de ardere mocneau cu intensitate, au fost defrișați.

- O informație de ultima ora indica faptul ca un incendiu puternic afecteaza un bloc din Capitala. Din cate se poate vedea din imaginile surprinse la fața locului, undeva in sectorul 5 al Capitalei, este vorba despre un incendiu cu o degajare mare de fum. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale. Din…

- Este o noua zi de coșmar in Grecia. Valvataia s-a mai potolit in suburbiile din nordul Atenei, dar in insula Evia, focul a scapat de sub control și s-a intins pe mii de hectare de padure. Oamenii au fugit din calea incendiilor și au fost evacuați pe mare, cu feriboturile.

- Garda de Mediu Arad a aplicat, joi, o amenda de 100.000 de lei dupa incendiul de la depozitul de gunoi al municipiului Arad, care a durat patru zile, fiind folosite impresionate forte pentru stingere si peste doua milioane de litri de apa, potrivit agerpres.ro. Potrivit Garzii de Mediu Arad,…

- Un incendiu cu mari degajari de fum, a izbucnit, luni dimineata, la un depozit de fier vechi din Zalau, informeaza Agerpres. Potrivit ISU Salaj, incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 50 metri patrati, iar la fata locului actioneaza trei autospeciale de stingere. "Pompierii zalauani…