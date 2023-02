BREAKING NEWS. Vești rele pentru locuitorii Capitalei. Energia termică livrată de Termoelectrica se scumpește Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) va aproba marți, 28 februarie, noul tarif la energia electrica, dar și cea termica, produsa de compania Termoelectrica. Astfel, prețul la caldura in Chișinaua crește cu 723 de lei, de la 2854 lei/Gcal, cat este in prezent, pana la 3 577 lei/Gcal, transmite Realitatea.md. Lumina produsa de Termoelectrica se ieftinește de la 4,54 lei, pana la 3,93 lei /kWh. Menționam ca ultima data, tariful la caldura produsa de Termoelectrica a fost majorat in septembrie 2022. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

