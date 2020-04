BREAKING NEWS: Vela anunţă o nouă ordonanţă militară Vela a precizat ca interdictia impusa privire la exporturile de grau si de produse derivate nu mai este valabila. El a reluat joi apelul catre romani de a evita aglomerarilesii de a nu primi oaspeti si de anu merge in vizita. ”Pentru a face un nou pas pentru a preveni eficient raspandirea coronavirus, am semnat si am prezentat spre avizare si aprobare Ordonanta Militara 9. In aceasta am prelungit suspendrea zborurilor din si spre Romania pentru Marea Britanie, Turcia, Iran, Franta, Italia, Germania”, a precizat Vela. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

