Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele CS Universitații Craiova, sugereaza ca viitorul lui Laurențiu Reghecampf (46) in Banie nu este unul stabil. Intrebat de Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport 1, daca Reghecampf urmeaza sa se desparta de CSU Craiova, Carțu a evitat un raspuns…

- Oficialii clubului FCU Craiova au gasit un nou motiv pentru a inflama atmosfera si pentru a-i bulversa pe suporterii din Banie si nu numai. Astfel, echipa patronata de familia Mititelu a emis astazi un comunicat in care sustine ca „FRF confirma ca U CRAIOVA 1948 S.A. este echipa originala“. „Inca o…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, a reafirmat ca nu pleaca din Banie. Asta in ciuda faptului ca a ratat principalele obiective, titlul si Cupa, si a zvonurilor care-l dau plecat la cluburi din Arabia Saudita sau chiar in Ungaria. „Raman la Universitatea Craiova! Mai…

- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Farul Constanta. Disputa va conta pentru etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Ligii 1. Nemaiavand miza pentru Stiinta, care si-a asigurat locul 3, dar si din pricina barajului pe care-l va sustine in vederea prezentei…

- Dan Alexa rupe tacerea despre relația cu Anamaria Prodan. Antrenorul de 42 de ani a fost, in 2019, protagonistul unei scene ciudate: el a fost lovit cu pumnul in fața de cea care inca e soția lui Laurențiu Reghecampf, la finalul meciului dintre Astra – unde antrena atunci – și FC Botoșani. Zvonurile…

- Anamaria Prodan, din nou pusa la pamant de Laurențiu Reghecampf. In momentul de fața cei doi soți sunt in proces de divorț, dar pare ca nu se va incheia deloc ușor. Femeia de faceri a fost data in judecata de antrenorul de fotbal, iar motivul principal este baiatul lor, Bebeto.

- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.30, pe FC Voluntari. Disputa va avea loc pe stadionul „Anghel Iordanescu“ si va conta pentru etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1. Gruparea din Banie a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare deplasariii in Ilfov, Stiinta fiind reprezentata…