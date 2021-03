4.267 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost detectate in Romania in ultimele 24 de ore, dupa procesarea a 20.392 de teste (15.073 de teste RT-PCR și 5.319 teste rapide antigenice). De asemenea, in același interval s-au inregistrat 76 de decese (42 barbați și 34 femei) pe fondul infectarii cu coronavirus, iar 1.334 de persoane sunt in stare grava, internate la Terapie Intensiva. Cițu vorbește despre LOCKDOWN: ”Raspunsul meu este foarte clar” BULETIN DE PRESA 21 martie 2021, ora 13.00 Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 897.115 cazuri de persoane…