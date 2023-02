BREAKING NEWS. Un nou cutremur foarte puternic în Turcia Luni, 6 februarie, un nou cutremur cu magnitudinea 7,7 a avut loc in Turcia, la ora locala 13.23, transmite CNN Turk . Cutremurul a fost resimțit in multe orașe din Turcia. Potrivit Centrului Seismologic Euro‑Mediteranean , magnitudinea a fost de 7,7. Centrul american de seismologie USGS estimeaza magnitudinea la 7,5. Cutremurul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, la 59 km NNE de Kahramanmaraș și la 6 km SSE de Elbistan. La ora 13:25 a fost raportat o alta replica, de magnitudine asemanatoare. Știrea se actualizeaza… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

