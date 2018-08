Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit, sambata, in urma unui atac sinucigas comis in apropierea biroului unei comisii electorale din orasul Jalalabad, aflat in estul Afganistanului, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un dublu atentat sinucigas comis intr o moschee siita din Gardez estul Afganistanului in timpul rugaciunii de vineri s a soldat cu cel putin patru morti si 60 de raniti, informeaza AFP, in timp ce postul de televiziune afgan Tolo News informeaza despre cel putin 20 de morti si 40 de raniti. Dar autoritatile…

- Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui dublu atentat sinucigas produs vineri intr-o moschee siita din estul Afganistanului, informeaza agentiile Associated Press si Reuters. Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite…

- Un dublu atentat sinucigas comis intr-o moschee siita din Gardez (estul Afganistanului) in timpul rugaciunii de vineri s-a soldat cu cel putin patru morti si 60 de raniti, informeaza AFP, in timp ce postul de televiziune afgan Tolo News informeaza despre cel putin 20 de morti si 40 de raniti. Dar…

- Un dublu atentat sinucigas comis intr-o moschee siita din Gardez (estul Afganistanului) in timpul rugaciunii de vineri s-a soldat cu cel putin patru morti si 60 de raniti, informeaza AFP, in timp ce postul de televiziune afgan Tolo News informeaza despre cel putin 20 de morti si 40 de raniti. Dar autoritatile…

- O explozie in centrul orasului Jalalabad din estul Afganistanului s-a soldat duminica cu cel putin 20 de morti, potrivit unor oficiali din regiune, relateaza Reuters. Seful politiei din provincia Nangarhar a afirmat ca a fost vorba de un atentat sinucigas. Printre victime sunt mai multi membri ai minoritatii…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si alte 16 ranite intr-un atentat sinucigas cu bomba comis sambata in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, intr-un loc unde se sarbatorea finalul Ramadanului si a doua zi a incetarii focului convenite intre militantii talibani si trupele guvernamentale,…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte cateva zeci au fost ranite luni, la Kabul, intr-un atac sinucigas care a avut loc la intrare in Ministerul pentru Reabilitare rurala si Dezvoltare al Afganistanului, au anuntat oficiali afgani, informeaza AFP si dpa, preia Agerpres.Potrivit purtatorului…