Eurostat: Preturile in Romania cresteau halucinant inainte de aderarea la UE

In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. Romania a devenit membru al Uniunii Europene… [citeste mai departe]