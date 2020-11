Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț, Irina Popa, șapte persoane au murit. „Sapte persoane sunt decedate ca urmare a incendiului produs…

