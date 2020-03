Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a anuntat in seara de sambata, 14 martie, ca din cele 46 de cazuri suspecte de coronavirus au fost confirmate patru cazuri noi. In total, numarul celor infectati cu COVID-19 a ajuns la 12.

- Alte doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Republica Moldova in dupa-amiaza zilei de vineri, 13 martie. Ambele persoane au revenit din Italia. Anuntul a fost facut de catre ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu. In total, numarul celor infectati cu COVID-19 este de opt persoane.

- Inca doua cazuri de infecție prin Coronavirus de tip nou au fost confirmate de laborator. Anuntul a fost facut de catre ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, dupa sedinta Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul

- In acest moment avem 30 de cazuri suspecte, dintre care 11 la spitalul pentru copii- 9 copii si doua mame.Informatia a fost prezentata, joi, 12 martie, de catre ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu.

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a anuntat in seara de marti, 10 martie, ca in Republica Moldova au fost confirmate alte doua cazuri noi de coronavirus. Este vorba despre un barbat si o femeie, ambii in varsta de 60 de ani. Ambele persoane au si alte boli crononice.…

- Inca doua cazuri de coronavirus au fost confirmate in republica Moldova. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, in cadrul unui briefing de presa.Un pacient a revenit din Italia pe 1 martie, iar al doilea pe 26 februarie.

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a anuntat ca actualmente, in total, exista douasprezece cazuri suspecte de coronavirus in Republica Moldova, dintre care doua cazuri se refera la copii. Rezultatele testelor de laborator, care vor arata cu exactitate daca este vorba…

- Nu avem niciun caz de coronavirus in tara. Declaratia a fost facuta de ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu."Nu este niciun caz de coronavirus. Am avut cazuri cand au fost suspectate persoane ca au coronavirus.