BREAKING NEWS! Teodorovici: salariul minim pe economie trebuie eliminat Salariul minim n-ar trebui sa mai fie pe toata economia, ci doar in sectorul public. „Trebuie eliminata aceasta obligatie. Pentru ca statul nu ar trebui sa se bage in piata. Poti sa il faci eventual o referinta pentru mediul privat. Poti, ca stat, sa dai facilitati celor care nu au angajati sub acel barem, dar atat. Lasa-l pe patron sa vada cu cat plateste”, a declarat ministrul Finantelor, potrivit Economica.net. Totodata, el a spus ca El a mai declarat ca salariul minim n-ar trebui sa mai fie pe toata economia, ci doar in sectorul public. „Daca 20% dintre functionarii din administratia centrala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

