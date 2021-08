BREAKING NEWS Talibanii au intrat în Kabul / SUA își evacuează oamenii din capitala afgană cu elicopterele Talibanii au intrat duminica în Kabul, a declarat un reprezentant la ministerului de interne, iar SUA au început evacuarea diplomaților sai din ambasada cu elicopterele.



Potrivit oficialului din ministerul de interne, talibanii vin &"din toate parțile&", însa acesta nu a dat mai multe detalii despre situație.



Într-o postare pe contul de Twitter al președinției afgane se spune ca s-au auzit focuri de arma la mai multe puncte de control din jurul capitalei, dar forțele de securitate, în colaborare cu partenerii internaționali, au orașul sub control.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

