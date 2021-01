Stiri pe aceeasi tema

- Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri in rotonda Capitoliului din Washington, dupa patrunderea in cladire a sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump, iar alesii au primit ordin sa-si puna masti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP. …

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, este primul oficial roman care reacționeaza la starea de asediu decretata in Washington dupa ce manifestanții pro-Donald Trump au asediat Congresul SUA pentru a impiedica validarea victoriei lui Joe Biden. „Categoric nu, nu se astepta…

- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- Doua cladiri ale Capitoliului au fost evacuate, miercuri, din cauza unor amenintari cu bomba, in timp ce Congresul SUA valideaza rezultatul scrutinului prezidential, afirma surse citate de postul Fox News. Politia a dispus evacuarea anexei „Cannon” si a „Bibliotecii Madison” a Congresului SUA, au declarat…

- Tensiunea atinge cote maxime in Statele Unite! Zeci de mii de susținatori ai lui Donald Trump vor protesta la Washington, cu cateva ore inainte ca Congresul american sa valideze rezultatul votului din Colegiul Electoral, conform carora Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale.

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, i-a indemnat pe partizanii sai sa se adune la Washington pe 6 ianuarie, intr-un ultim efort vizand sa puna presiune asupra Congresului pentru a nu certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale, noteaza AFP.

