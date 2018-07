Stiri pe aceeasi tema

- "Nu comentam hotararile instanțelor naționale sau punerea lor in aplicare. Dupa cum știți, am subliniat in repetate randuri ca independența sistemului judiciar al Romaniei și capacitatea sa de a lupta eficient impotriva corupției sunt de o importanța capitala. Acesta este nucleul rapoartelor Comisiei…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a spus președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca oficialii de la Bruxelles sunt ingrijorați de modificarile Legilor justiției și a codurilor penale efectuate de PSD-ALDE, a declarat purtatorul de cuvant al CE.MARTURISIRI…

- Calin Popescu Tariceanu se intalnește cu Frans Timmermans, la Bruxelles. Discuțiile vor viza respectarea drepturilor omului in Romania, potrivit anunțului Senatului. In luna martie, oficialul european venea in Romania. Dupa intalnirea de la inceputul anului, președintele Senatului menționa ca in plan…

- * Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, in redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii 11 ani privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, Comisia Europeana s-a bazat aproape exclusiv pe imaginea deformata ce i-a fost furnizata de institutiile de forta ale statului roman.…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a acuzat vineri Comisia Europeana, intr-un discurs susținut in cadrul Reuniunii Asociației Senatelor din Europa, ca a avut o „politica partinitoare, uneori partizane” care a facut ca Mecanismul de Cooperare si Verificare sa fie „ținut captiv de sistemul…

