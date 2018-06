BREAKING NEWS: Statistica a anunțat că PENSIILE au scăzut! Potrivit sursei citate, numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,686 milioane, in timp ce pensia medie de asigurari sociale de stat s-a ridicat la 1.072 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta cu stagiu complet de cotizare (fara impozit si contributia de asigurari sociale de sanatate) si castigul salarial mediu net a fost de 51,3% (comparativ cu 52,5% in trimestrul precedent). INS precizeaza ca indicele pensiei medii reale fata de trimestrul precedent, calculat ca raport intre indicele pensiei nominale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

