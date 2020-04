Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca „va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta”. In acest sens, seful statului a spus ca textul decretului va fi elaborat in aceasta saptamana, iar saptamana viitoare va decreta starea de urgenta pentru inca o luna. Klaus Iohannis a avut, luni, la Cotroceni,…

- "Analizam evolutia epidemiei si in functie de aceasta evolutie vom vedea care este cea mai buna decizie. Starea de urgenta expira la jumatatea lunii aprilie si, in functie de evolutia epidemiei, vom lua cele mai potrivite decizii”, a declarat Ludovic Orban, citat de Agerpres. Tot vineri, președintele…

- Noi masuri in condițiile de criza generate de noul Coronavirus au fost anunțate luni, prin doua ordonanțe militare. ORDONANȚA MILITARA nr. 5 din 30.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind…

- "Avem cateva directii clare de actiune. Obiectivul cel mai important este limitarea raspandirii infectiei coronavirus. Pentru a limita raspandirea apelam la diferite categorii de masuri. Stim foarte bine ca exista riscul ca distribuirea in comunitate sa aiba o probabilitate mai mare. Pana…

- Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa emita decretul privind instituirea starii de urgența. Printre masuri se pot regasi oprirea mijloacelor de transport in Capitala și in țara sau inchirierea de hoteluri pentru a fi transformate in centre de carantina, potrivit Mediafax.Incepand de maine,…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca actualul sef al statului, Klaus Iohannis, a asteptat prea mult pana a decis sa anunte starea de urgenta in Romania.Vezi si: Ce drepturi poate interzice Klaus Iohannis prin decretul privind starea de urgența: raționalizarea alimentelor și interzicerea…