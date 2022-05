Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Curtea de Apel din Atena au decis ca Sorin Oprescu sa poata fi eliberat pe cauțiune. Suma stabilita de judecatori este de 5.000 de euro și trebuie platita pana miercuri. In 40 de zile, judecatorii din Atena trebuie sa decida daca il trimit sau nu pe Sorin Oprescu in Romania. Urmarește…

- Sorin Oprescu este eliberat in Grecia, dupa doua saptamani de arest. Judecatorii Curții de Apel din Atena au decis ca acesta poate sa fie liber, daca platește, pana maine, 1 iunie, o cauțiune de 5.000 de euro, anunța Antena 3. Decizia a venit la finalul audierii de astazi, care a durat aproximativ 4…

- Magistrații eleni au hotarat ca Sorin Oprescu sa ramana liber pana la urmatorul termen de judecata. Fostul primar al Capitalei trebuie sa plateasca, pana maine, o cauțiune de 5.000 de euro.

- La o zi dupa ce s-a aflat ca oamenii legii au reușit sa dea de urma acestuia, in Grecia, medicul Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, in cazul caruia instanța a decis condamnarea definitiva la peste 10 ani de inchisoare, a ajuns miercuri in fața procurorilor din Atena. Dupa ce s-a anunțat in cursul…

- Sorin Oprescu a fost localizat de Interpol in Atena. Autoritațile din Grecia au confirmat ca Sorin Oprescu se afla pe teritoriul elen și, potrivit surselor Antena 3, fostul edil a fost reținut. El fusese dat vineri in urmarire naționala pentru ca nu a fos

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat definitiv, vineri, 13 mai, de Curtea de Apel București. Instanța a decis condamnarea la 10 ani și 8 luni de inchisoare in cazul fostului edil, potrivit news.ro. Revenim cu detalii! The post BREAKING NEWS: Condamnare grea pentru Sorin Oprescu.…

