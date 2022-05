Sorin Oprescu a fost reținut marți de autoritațile din Grecia și acum in custodia autoritaților elene dupa ce a fost gasit in Atena. Fostul primar general era dat in urmarire generala dupa ce a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare in 13 mai. Sentința a fost pronunțata de Curtea de Apel București. In plus, instanța a decis și confiscarea extinsa a sumelor de 102.000 lei și 9.400 de euro, precum și a mai multor case și terenuri deținute de fostul primar general Sorin Oprescu in București (strada Herastrau) și Ciolpani (Ilfov). BREAKING Sorin Oprescu, condamnat definitiv la…