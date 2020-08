BREAKING NEWS! Situație DRAMATICĂ la ATI! S-a depășit pragul psihologic Pana astazi, 22 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 77.544 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 35.079 pacienți au fost declarați vindecați și 9.309 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.189 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 704 de persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

