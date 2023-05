Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la numire, șeful ANAF, Lucian Heiuș, și-a prezentat demisia! Unul dintre motive, nu poate duce la bun sfarșit procesul de modernizare al instituției, susține acesta. El a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. “Regret ca nu pot duce pana la capat procesul…

- Lucian Heiuș spune ca pricipalii vizați de controale sunt cei care au o cifra de afaceri mai mare de 100.000 de euro, nu cei care vand telefonul sau bicicleta. Inspectorii ANAF ii verifica pe cei care au avut vanzari anul trecut de peste 100.000 de euro, nu pe cel care isi vinde din casa bicicleta copilului,…

- Romania a inregistrat in 2022 un grad de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale de 87%, procent care confirma ca marea majoritatea a mediului de afaceri a inteles importanta achitarii taxelor catre stat, sustine Lucian Heius, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, scrie…