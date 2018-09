Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reunește, luni, la ora 16.00, intr-o ședința extraordinara, tema fiind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei, transmite Digi24.Potrivit sursei citate, Guvernul va adopta astazi o ordonanța de urgența privind organizarea referendumului, iar ulterior va fi aprobata…

- Cabinetul Dancila se reuneste, luni, in sedinta extraordinara, incepand cu ora 16.00, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Legea pentru revizuirea Constitutiei respecta prevederile constitutionale. Guvernul va emite o OUG pentru desfasurarea referendumului in doua zile.

- Curtea Constitutionala a decis luni, cu 7 voturi „pentru” si 2 „impotriva”, ca legea de revizuire a Constitutiei in privinta redefinirii familiei drept casatoria dintre un barbat si o femeie respecta dispozitiile din legea fundamentala privind revizuirea. In aceste conditii, referendumul va avea loc…

- PSD vrea doua zile de vot pentru referendumul de modificare a Costitutiei pe tema familiei traditionale, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, Guvernul ar urma sa adopte marti OUG in acest sens. In paralel, ar urma sa fie organizat si un referendum pentru schimbarea denumirii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, pentru redefinirea noțiunii de familie, ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau în prima duminica a lui octombrie."Am discutat si cu colegii, si la începutul lunii septembrie, în…

- "La inceputul lunii septembrie o sa discutam in coalitie, o sa discut si cu colegii mei din Senat. Dar eu cred ca in prima saptamana a lunii septembrie trebuie sa fie votul in Senat pentru declansarea referendumului pentru modificarea Constitutiei, in sensul dorit de cei 3 milioane de cetateni care…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a repins marti sesizarea președintelui Klaus Iohannis privind modificarea legii de organizare a referendumului, au precizat pentru Agerpres surse din CCR. Judecatorii CCR au decis ca sesizarea șefului statului este inadmisibila. Potrivit textului legii, “cetatenii…

- Curtea Constitutionala discuta marti sesizarea presedintelui privind Legea referendumului, care prevede ca data organizarii unui referendum pentru revizuirea Constitutiei sa fie stabilita de Guvern. Legea a fost trimisa la reexaminare de catre presedintele Iohannis, a fost adoptata din nou de Parlament,…