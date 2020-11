BREAKING NEWS! Se menține numărul URIAȘ de infectări Pana astazi, 19 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 393.851 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 269.590 de pacienți au fost declarați vindecați. Romania e pregatita sa inceapa vaccinarea! Premierul Orban este optimist In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 10.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

