BREAKING NEWS! Scade ușor numărul de noi infectări! Situația este încă FOARTE GRAVĂ 420 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din 12.371 de teste prelucrate, iar alte 21 de decese au fost raportate. 224 pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Bilanțul total al infectarilor a ajuns la 28.166, iar numarul deceselor la 1.708. Este a doua zi consecutiva cu peste 400 de cazuri noi, dupa ce joi au fost raportate 450 de noi infectari. Acestea sunt și zilele in care a fost prelucrat cel mai mare numar de teste din cursul acestei saptamani. Pana astazi, 3 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.166 de cazuri de persoane infectate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

