BREAKING NEWS! Scade ușor numărul de infectări! La ATI situația se menține critică In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.310 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Cand se redeschid salile de FITNESS. Vești proaste pentru mii de romani Pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.002.865 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 902.239 de pacienți au fost declarați vindecați. Un numar de 25.006 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

