BREAKING NEWS! Scade numărul de infectări! Dar și cel de testări Pana astazi, 13 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de pacienți vindecați și 1.860 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare. Totodata, pana in prezent, 573 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere. Pana astazi, 1.901 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 12.07.2020 (10:00) – 13.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (12 barbați și 5 femei), ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

