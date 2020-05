BREAKING NEWS! Scade numărul cazurilor de noi infectați Pana astazi, 10 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.362 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.051 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 231 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 242 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 14.399 de persoane. Alte 19.887 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala. Pana la aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

