Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat sambata ca romanul ranit in urma prabusirii podului rutier Morandi de la Genova (Italia) a murit. "Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului Morandi a incetat din viata in cursul acestei zile. Decesul a fost notificat de catre medici…

- Guvernul italian a deschis o ancheta joi vizand cel mai mare operator de taxare rutiera din tara, la cateva ore dupa ce a spus ca acesta se poate confrunta cu o amenda usturatoare sau isi poate pierde concesiunea dupa ce un pod din Genova s-a prabusit ucigand cel putin 38 de persoane, informeaza…

- Gorjeanul care a fost anuntat ca decedat in teribilul accident de pe podul Morandi din Genova este in viata. Marian Rosca este internat in stare grava in spital. Acasa, la Curtisoara (judetul Gorj), familia se pregatea de inmormantare.

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat inițial ca doi romani se afla printre victimele care au decedat in urma tragediei de la Genova. De fapt, unul dintre ei a fost scos in viața de sub daramaturile podului Morandi, care s-a prabușit marți. Romanul din Gorj este in coma Barbatul de 36 de ani din județul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri seara ca romanul despre care anuntase cu o zi in urma ca se afla printre persoanele decedate in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, in apropiere de Genova, este in viata, fiind internat in coma profunda. Potrivit ministerului,…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, miercuri, ca unul dintre romanii declarati morti in urma prabusirii podului din apropierea orasului Genova, Italia, este de fapt in viata, insa este internat in coma profunda de gradul IV. "In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri seara ca romanul despre care anuntase cu o zi in urma ca se afla printre persoanele decedate in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, in apropiere de Genova, este in viata, fiind internat in coma profunda. Potrivit ministerului,…

- In noaptea de marți spre miercuri, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca printre persoanele decedate la Genova, unde s-a prabușit o parte din viaductul Morandi, se numara și un roman. In cursul zilei de miercuri, s-a anunțat ca un al doilea roman, cu cetațenie dubla, s-ar afla pe lista victimelor. …