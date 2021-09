BREAKING NEWS! Restaurantele, sălile de sport și cinematogragele RĂMÂN DESCHISE pentru VACCINAȚI Comitetul pentru Situații de Urgența a aprobat modificarea și completarea masurilor adoptate la nivelul localitaților în care incidența cumulata a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, în sensul permiterii desfașurarii activitaților cu participarea doar a persoanelor vaccinate sau trecute prin boala, pâna la 50% din capacitatea maxima a spațiului în cazul: - restaurantelor barurilor, cluburilor și discotecilor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, instituțiilor de cultura,

- evenimentelor private… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca, in cursul zilei de miercuri, ar urma sa aiba loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta unde se va aproba ca activitatile economice din domeniul HoReCa sa se desfasoare si peste o rata de incidenta de 6 la mie daca

- O veste buna pentru cei din HORECA! Premierul Florin Cițu a anunțat ca se va modifica hotararea data de Comitetul pentru Situații de Urgența, conform careia restaurantele și barurile se inchid la ora 18.00 daca rata de infectare dintr-o localitate depașește 6 la mia de locuitori. Cițu a anunțat ca se…

- Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și miercuri a trecut de pragul de 6 la mia de locuitori. Asta inseamna ca in București vor fi introduse restricții de noapte. Miercuri, rata de infectare in București este 6,33 la mie. Și rata de infectare in Cluj-Napoca a ajuns miercuri la 6,03…

- Rata de infectare in Cluj-Napoca a ajuns miercuri la 6,03 la mia de locuitori ceea ce inseamna ca in oraș vor fi introduse restricții de noapte. Marți rata de infectare in Cluj-Napoca era 5,59 la mie, iar miercuri a depașit pragul de 6 la mie (6,03). Comitetul Local pentru Situații de Urgența va stabili…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a luat decizia, in cadrul ședinței de astazi, 16 septembrie, ca certificatul verde sa devina obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 la mia de locuitori. In cursul zilei de maine va avea loc o ședința de Guvern unde va fi luata decizia finala…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a luat decizia, in cadrul ședinței de joi, ca certificatul verde sa devina obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 la mia de locuitori. In cursul zilei de maine va avea loc o ședința de Guvern unde va fi luata decizia finala cu privire la acest…

- Astazi, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o hotarare care impune in mai multe activitați obligativitatea prezentarii Certificatului verde care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit unui comunicat oficial. Certificatul verde ar urma sa devina obligatoriu…

- Guvernul discuta posibilitatea de a introduce certificatele Covid pentru ca restaurantele sa poata ramane deschise și cand o localitatea trece de incidența de 3 cazuri la mia de locuitori, a anunțat miercuri premierul Florin Cițu intr-un briefing de presa susținut la guvern. Decizia finala va aparține…