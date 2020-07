Pana astazi, 19 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 37.458 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 767 de noi cazuri de infecție. La secția de Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați 286 de pacienți. Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 958.622 de teste. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 465 de In total, au decedat 2.026 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, dintre care 17 ( 5 barbați și 12 femei), in intervalul 18.07.2020 (10:00) – 19.07.2020 (10:00). Este vorba…