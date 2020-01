Stiri pe aceeasi tema

- "Este o chestiune care va fi analizata si discutata de Guvern, dar este dorinta noastra comuna sa crestem pensiile si acest lucru a fost in repetate randuri subliniat", a spus Klaus Iohannis, potrivit news.ro. Intrebat daca a solicitat premierului Ludovic Orban sa aiba loc majorarea pensiilor…

- Orban, despre dublarea alocațiilor Referitor la dublarea alocatiilor, amanata la ultima sedinta de Guvern pana la 1 august, dupa rectificarea bugetara, tocmai pentru a fost gasite fondurile necesare, premierul a afirmat: ”E cert ca le crestem. Vedem cum o vom face atunci cand ne apropiem de termenul…

- Dublarea alocațiilor pentru copii și majorarea pensiilor din septembrie nu sunt "100% sigure". Orban: "Totul depinde de cum evolueaza economia" Premierul Ludovic Orban a declarat ca alocatiile pentru copii vor fi dublate "daca exista resurse financiare". In cazul pensiilor,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la HotNews.ro LIVE ca majorarea alocatiilor si a pensiilor depinde de evolutia economica. Premierul a precizat insa ca isi doreste aceste cresteri, insa nu va fi luata nicio decizie „care sa afecteze evolutia economiei pe termen lung". Ministrul Finantelor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca alocatiile pentru copii vor fi dublate "daca exista resurse financiare". "Daca exista resurse financiare, (...) nu-mi place sa mint. Si daca am fi vrut sa marim alocatiile nu am fi putut pentru ca Legea bugetului era deja publicata, intrata in vigoare la momentul…

- Potrivit proiectului, "alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art.1…

- Daca legea privind dublarea alocatiilor va fi promulgata trebuie sa gasim resurse sa ne incadram in tinta de deficit bugetar de 3,59% din PIB anul urmator, pentru ca orice depasire a tintei inseamna costuri mai mari pentru Romania si ocolirea tarii de catre investitorii straini, a declarat miercuri…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca, in 2020, se va lucra la o noua lege a pensiilor, care sa elimine ”disfunctionalitatile, inechitatile”. ”Anul viitor, e inclus in programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru in care vom include specialisti, vom include reprezentanti…